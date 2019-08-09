روسيا تعرب عن قلقها من اشتباكات مدينة عدن اليمنية

موسكو - أ ش أ

أعربت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء الاشتباكات التي اندلعت مؤخرا في عدن أكبر مدن جنوب اليمن.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن هذه التطورات قد تتحول إلى مواجهة مسلحة خطيرة جديدة في الأراضي اليمنية، مضيفة: "استمرار الصراع الداخلي لن يصب إلا في مصلحة الجماعات الإرهابية التي يمكن القضاء عليها بالجهود المشتركة لجميع اليمنيين فقط".

ودعت زاخاروفا أطراف الصراع الأخير في عدن، إلى تفادي التصعيد وتجاوز الخلافات القائمة بينها من خلال التفاوض السلمي.

وأعربت المتحدثة عن قناعة الحكومة الروسية بأنه لا يمكن تقرير المسائل المتعلقة بهيكل الدولة في الجمهورية اليمنية إلا بعد تسوية النزاع العسكري والسياسي الذي اندلع في البلاد عام 2014، وذلك من خلال تطوير الحوار الذي يشمل جميع القوى السياسية المتقدمة في البلاد، على أساس إيجاد توازن بين مصالحها المشروعة و بواعث قلقها.

وأكدت زاخاروفا تصميم موسكو على مواصلة الإسهام قدر الإمكان في تسوية النزاع، من خلال الحفاظ على اتصالاتها النشطة البناءة مع جميع مكونات المجتمع اليمني وممثلي الدول الإقليمية الأخرى، علاوة على المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث.

يشار إلى أن الحكومة اليمنية حملت ، أمس، "المجلس الانتقالي" مسؤولية التصعيد المسلح في عدن.

وأكدت الحكومة، في بيان، التزامها بالحفاظ على مؤسسات الدولة وسلامة المواطنين والعمل على التصدي لكل محاولات المساس بالمؤسسات والأفراد.