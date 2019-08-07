أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار معهد الأورام اتفاق السودان تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

باكستان تقرر رفع قضية كشمير إلى مجلس الأمن الدولي

08:29 م الأربعاء 07 أغسطس 2019
باكستان تقرر رفع قضية كشمير إلى مجلس الأمن الدولي

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي

إسلام آباد - (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، أن بلاده قررت رفع قضية كشمير إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الخارجية الباكستاني - في كلمة ألقاها بالجلسة الطارئة للبرلمان الوطني الباكستاني بإسلام آباد اليوم الأربعاء - إن بلاده ستعيد النظر في الترتيبات الثنائية مع الهند، وإن نيودلهي لم تتفق على المباحثات الثنائية ومناقشة القضية الكشميرية.

وأشار قريشي - في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية - إلى أن لجنة الأمن القومي الباكستانية قررت خفض علاقاتها الدبلوماسية وقطع جميع العلاقات التجارية مع الهند.

وأضاف "أنه تم اتخاذ القرار أيضاً لإحياء يوم الاستقلال للبلاد بتاريخ 14 أغسطس الجاري كيوم التضامن مع الشعب الكشميري، وإحياء يوم 15 أغسطس الذي يكون يوم الاستقلال للهند، كيوم أسود".

وذكر أن رئيس الوزراء عمران خان قام بتشكيل لجنة عالية للتشاور حول اتخاذ القرارات الدبلوماسية والقانونية لمواجهة الخطوة غير القانونية من قبل الهند لإلغاء الوضع الخاص لكشمير، وقال إنه تم إبلاغ مجلس الأمن الدولي وسفراء كل من الصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا، بمخاوف باكستان حيال الوضع الإنساني المتدهور في كشمير وما وصفها بالانتهاكات الهندية على الخط الفاصل.

هذا المحتوى من

شاه محمود قريشي مجلس الأمن الدولي باكستان العلاقات التجارية الهند

الخبر التالى:

إخلاء صحيفة أمريكية بعد تقارير بوجود مسلح في المبنى (فيديو)
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان