السعودية تعلن اكتمال وصول حجاج الخارج عبر جميع منافذ المملكة

جدة - (أ ش أ)

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية اكتمال وصول حجاج الخارج عبر جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية.

وأوضح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى خلال مؤتمر صحفي عقد بجدة اليوم الأربعاء وأوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن عدد حجاج بيت الله الحرام من الخارج لحج هذا العام 1440هـ بلغ حتى اليوم مليونا و838 ألفا و339 حاجاً مشيرا إلى أن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ مليون و725 ألفا و455 حاجاً ، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 95 ألفا و634 حاجاً ، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية 17 ألفا و250 حاجاً .

وأكَّد اللواء اليحيى أن الجوازات أعدت لجاناً إدارية موسمية تتمركز في مداخل مكة المكرمة وتعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين لتعليمات الحج وفق الأنظمة المعمول بها والمقررة بحقهم ، حيث يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل حجاجاً لا يحملون تصريحاً نظامياً بغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال عن كل حاج يتم نقله وبالسجن لمدة 15 يوماً ، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها 25 ألف ريال عن كل حاج يتم نقله وبالسجن لمدة شهرين.

وأضاف أنه في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة ومافوق يعاقب بغرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال عن كل حاج يتم نقله وبالسجن لمدة ستة أشهر والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي ،كما يتم ترحيل المخالف إن كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة نهائياً، ويتم أيضاً التشهير بالمخالف.

وأكد أن قوة الجوازات بالحج استعدت للمرحلة الثانية من خطتها لموسم الحج خلال الأيام القادمة في مرحلة مغادرة ضيوف الرحمن وعودتهم لأوطانهم.

ودعا مدير عام الجوازات جميع الحجاج القادمين من خارج المملكة للالتزام بالمدة المحددة لمغادرتهم بعد أداء فريضة الحج والمحددة بالتأشيرة الممنوحة لهم حتى لا يتعرضوا للمساءلة والعقوبة المقررة.