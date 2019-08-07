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فنزويلا تطلب من مجلس الأمن الدولي التحقيق في التهديدات الأمريكية ضدها

12:25 ص الأربعاء 07 أغسطس 2019
فنزويلا تطلب من مجلس الأمن الدولي التحقيق في التهديدات الأمريكية ضدها

مجلس الأمن الدولي

نيويورك - (د ب أ):

طلبت بعثة فنزويلا لدى الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء من مجلس الأمن الدولي التحقيق في التهديدات الأمريكية ضد فنزويلا، متهمة واشنطن بالتصرف كـ" دولة خارجية عن القانون".

في خطاب إلى مجلس الأمن الدولي، أشارت البعثة إلى بيان أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيه إلى أنه يدرس فرض حصار ضد فنزويلا.

كما لفتت البعثة أيضا إلى ما تعتبره كاراكاس العشرات من "الأعمال العدائية والتوغلات غير المشروعة التي نفذتها الطائرات الأمريكية" داخل مجالها الجوي و"التوغل غير الشرعي" لسفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي داخل المياه الفنزويلية في شهر مايو الماضي.

مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة فنزويلا دونالد ترامب

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