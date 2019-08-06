البرلمان اليوناني يصوت على إصلاحات يقول النقاد إنها تعزز سلطة الحكومة

أثينا - (د ب أ):

يصوت البرلمان اليوناني مساء اليوم الثلاثاء على مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بتشكيل لجنة تشرف على عمل وزارات الحكومة.

ومن المقرر أن يقف رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي يقود برنامج إصلاحات سريع الخطى منذ وصوله إلى السلطة الشهر الماضي، أمام البرلمان للدفاع مرة أخرى عن المقترح قبل التصويت عليه.

ووفقا لمشروع القانون، فإن اللجنة التي يجري التخطيط لتشكيلها، وتحمل اسم " الأركان العامة"، ستراقب مدى تنفيذ الوزارات لمهامها وفقا للجداول الزمنية، وسترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء.

وانتقدت المعارضة الخطة باعتبارها غير ضرورية، وقالت إن من شأنها تعزيز سلطة رئيس الوزراء والحد من استقلالية الوزراء.

ومع ذلك، يحتج ميتسوتاكيس بأن إقرار التشريعات كان غير فعالا للغاية وقد تسببت البيروقراطيه في تعثره في الماضي.

أما مشروع القانون الآخر الذي يهدف لتيسير السماح للشرطة بالدخول إلى الأحرام الجامعية، فمن المقرر أن يتم التصويت عليه يوم الخميس، ومن شأنه أن ينتقص من قدسية الأحرام الجامعية في اليونان، ويتيح للشرطة دخول الأحرام لتعقب الجناة أو التدخل في حال حدوث أعمال شغب.

ووفقا للقواعد المعمول بها حاليا، فإنه يتعين على الشرطة التوجه إلى الجامعات والهيئات الطلابية للحصول على تصريح بدخول حرم الجامعات، وهو إجراء معقد يخضع للاستغلال من جانب الهيئات الطلابية والمجرمين.

هددت جماعات متشددة بالتظاهر احتجاجا على هذا التشريع.

ووضع ميتسوتاكيس خطوات سريعة للإصلاحات منذ فوزه بالانتخابات في أوائل يوليو الماضي،وحتى الأن فقد أوفى بوعده بتبسيط الإدارة اليونانية المتضخمة وجعلها أكثر قابلية للمساءلة.