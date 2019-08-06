مسؤول فلسطيني يدعو لغطاء دولي متعدد الأطراف لإدارة عملية السلام مع إسرائيل

رام الله - (د ب أ):

دعا مسؤول فلسطيني اليوم الثلاثاء إلى غطاء دولي متعدد الأطراف لا يقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية لإدارة عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو ، في بيان عقب اجتماعه مع الممثل الألماني لدى فلسطين كريستيان كلاج برام الله، موقف القيادة الفلسطينية الرافضة للقرارات الأمريكية "التي تمس جوهر الثوابت الفلسطينية".

وبحسب البيان ، أطلع أبو عمرو الدبلوماسي الألماني على "آخر التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية في هذه الظروف الصعبة خاصة العلاقة مع إسرائيل".

وشدد على "خطورة ما تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني من هدم للبيوت خاصة في واد الحمص" جنوب شرق القدس التي جرى فيها الشهر الماضي هدم عشرات الشقق السكنية بدعوى عدم الترخيص.

كما أشار أبو عمرو إلى "خطورة الوضع الاقتصادي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني الناتج عن استمرار اسرائيل لاقتطاعها من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية".

وأكد بهذا الصدد "رفض القيادة الفلسطينية استلام هذه الأموال منقوصة والتزامها صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى" رغم قرار إسرائيل منذ شباط/فبراير الماضي اقتطاع هذه المخصصات من أموال الضرائب بدعوى أنها دعم لـ "الإرهاب".

وأضاف البيان أن أبو عمرو بحث مع الدبلوماسي الألماني "الزيارة المرتقبة للرئيس محمود عباس إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتباحث في العديد من القضايا".