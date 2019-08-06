المنصف المرزوقي يعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية

تونس - (د ب أ):

أعلن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي اليوم الثلاثاء عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية 2019.

وقال في تصريحات لإذاعة "الديوان اف ام" إنه سيودع ملف ترشحه غدا الأربعاء بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتولى المرزوقي الرئاسة في الفترة من 2011 وحتى 2014.

وبدأت الهيئة الجمعة الماضية قبول ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية التي تم تقديم موعدها إلى يوم 15سبتمبر المقبل بدلا من يوم 17 نوفمبر، وذلك بعد وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة قائمة المرشحين المقبولين نهائيا يوم 31 أغسطس الجاري لتنطلق الحملة الانتخابية في الثاني من سبتمبر.