دولة تحذر مواطنيها رسميا من السفر إلى أمريكا بسبب جرائم الكراهية

بوجوتا - (د ب أ)

نصحت أوروجواي مواطنيها بتوخي الحذر عند السفر إلى الولايات المتحدة نتيجة لتزايد جرائم الكراهية.

ووجهت وزارة الخارجية تحذيرا للمواطنين بعد مقتل نحو 30 شخصا في الولايات المتحدة خلال حادثي إطلاق نار جماعي في عطلة نهاية الأسبوع، بدا أن أحدهما كان نتيجة للآراء المناهضة للهجرة.

وقالت الوزارة إنه يجب على المسافرين "توخي الحذر من العنف العشوائي المتزايد، وخاصة جرائم الكراهية، بما في ذلك العنصرية والتمييز، والذي أودى بحياة أكثر من 250 شخصا خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام".

وأضافت الوزارة "نظرا لاستحالة منع السلطات لهذه المواقف، نتيجة لعوامل مثل الحيازة العشوائية للأسلحة من السكان، ينصح بتجنب الأماكن التي يوجد بها أعداد كبيرة من الناس".

كما نصحت مواطني أوروجواي بتجنب "بعض المدن، المسجلة ضمن أخطر 20 مدينة في العالم" وذكرت منها ديترويت وبالتيمور وألباكركي.