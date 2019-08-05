الوكالة السورية: هجوم على قاعدة حميميم الجوية وخسائر بشرية ومادية كبيرة

دمشق - (د ب أ):

أفادت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) بأن هجوما استهدف قاعدة حميميم الجوية الروسية بمحافظة اللاذقية اليوم الاثنين، ما تسبب "في سقوط خسائر بشرية ومادية كبيرة".

وأضافت أن "مجموعات إرهابية قامت باستهداف قاعدة حميميم الجوية بمجموعة من القذائف الصاروخية، سقطت في محيط القاعدة".

ولم يتضح على الفور المزيد من التفاصيل.