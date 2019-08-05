الأردن يرحب بالاتفاق على الوثيقة الدستورية بالسودان

عمان - (د ب أ):

رحبت الأردن اليوم الاثنين بالاتفاق على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان، و"قوى إعلان الحرية والتغيير" والتوقيع عليها بالأحرف الأولى.

واعتبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة أن هذا الاتفاق "ركيزة مهمة على الطريق الصحيح للحفاظ على أمن السودان، واستقراره وتلبية طموحات شعبه".

وأكد، عبر حسابه على موقع تويتر، على دعم المملكة الكامل لخيارات الشعب السوداني بكامل أطيافه من أجل تحقيق آماله في الأمن والاستقرار والرخاء.

و أعرب الناطق عن "وقوف المملكة إلى جانب السودان، وهو يعمل على تجاوز تحديات المرحلة لبناء المستقبل الديمقراطي الآمن المنجز الذي يتطلع إليه الشعب السوداني".