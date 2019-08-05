"التحالف العربي" يعلن اعتراض طائرات حوثية مسيرة باتجاه مطارات مدنية بالسعودية

الرياض - (د ب أ):

أعلن "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"، اليوم الاثنين، اعتراض وإسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطارات مدنية جنوبي السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن "القوات الجوية السعودية وقوات الدفاع الجوي السعودي، تمكنت صباح اليوم الاثنين من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة".

وأوضح المالكي أن "الميليشيات الحوثية الإرهابية بدأت استخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية، بعد أن نفذت هجومها الإرهابي على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف :"وحشية المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف المطارات والمسافرين من مواطنين ومقيمين ... تعد جرائم حرب".

يأتي تصريح المالكي بعد إعلان جماعة الحوثي اليمنية في وقت سابق اليوم استهداف مطاري أبها ونجران وقاعدة الملك خالد الجوية جنوب غرب السعودية بهجمات بطائرات مسيرة.