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    "الأمر محسوم".. حزب الله يتحدث عن رد عسكري ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي

    08:35 م السبت 31 أغسطس 2019
    "الأمر محسوم".. حزب الله يتحدث عن رد عسكري ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي

    حسن نصر الله

    القاهرة – مصراوي:

    هدد أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، برد مفتوح على دولة الاحتلال الإسرائيلي، ينطلق من لبنان.

    وأضاف نصر الله في كلمة لأنصاره المحتشدين، السبت، أن رد حزب الله على دولة الاحتلال "محسوم"، لافتًا إلى أن هذا الرد بيد "القادة الميدانيين".

    أعلن جيش دولة الاحتلال الإسرائيلي، أنه عزز الاستعدادات لمختلف السيناريوهات في الجبهة الشمالية، بعد المناوشات الأخيرة مع حزب الله اللبناني.

    وكان جيش الاحتلال أصدر أمرًا بإلغاء إجازات جنوده في المنطقة الشمالية استعدادا لأي رد محتمل من "حزب الله" على اغتيال أفراد للحزب بسوريا والهجوم المنسوب لإسرائيل في بيروت.

    وتوقع الجيش أن "حزب الله" يخطط لمهاجمة العسكريين الإسرائيليين أو مواقع عسكرية على الحدود وليس المدنيين.

    حسن نصرالله حزب الله اللبناني اسرائيل

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