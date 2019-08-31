  • عاجل:مباشر.. ليفربول 3 - 0 بيرنلي.. فيرمينيو يسجل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو زكي مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    السلطات الفرنسية تستبعد فرضية العمل الإرهابي في حادث الطعن بمدينة ليون

    07:40 م السبت 31 أغسطس 2019
    السلطات الفرنسية تستبعد فرضية العمل الإرهابي في حادث الطعن بمدينة ليون

    الشرطة الفرنسية

    القاهرة – مصراوي:

    أعلنت السلطات الفلسطينية أنها تستبعد فرضية العمل الإرهابي في حادث الطعن الذي تم في مدينة ليون الفرنسية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

    وذكرت وكالة فرانس برس، أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على أحد منفذي حادث الطعن، بينما لاذ آخر بالفرار.

    ولم تذكر الشرطة الفرنسية حتى اللحظة دوافع الهجوم، أو تصنيفه إذا ما كان إرهابيًا أم لا.

    حادث الطعن ليون فرنسا الشرطة الفرنسية

    الخبر التالى:

    بعد تهديدات حزب الله.. جيش الاحتلال يعلن تعزيز الاستعداد في الجبهة الشمالية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان