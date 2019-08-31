السلطات الفرنسية تستبعد فرضية العمل الإرهابي في حادث الطعن بمدينة ليون

القاهرة – مصراوي:

أعلنت السلطات الفلسطينية أنها تستبعد فرضية العمل الإرهابي في حادث الطعن الذي تم في مدينة ليون الفرنسية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وذكرت وكالة فرانس برس، أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على أحد منفذي حادث الطعن، بينما لاذ آخر بالفرار.

ولم تذكر الشرطة الفرنسية حتى اللحظة دوافع الهجوم، أو تصنيفه إذا ما كان إرهابيًا أم لا.