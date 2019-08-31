اردوغان يتوعد بشن عملية في سوريا "خلال أسابيع" إذا لم تسيطر تركيا على "المنطقة الآمنة"

اسطنبول - (أ ف ب):

توعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت بشن عملية في شمال شرق سوريا "خلال اسابيع" في حال لم تسيطر القوات التركية على "المنطقة الآمنة" التي اتفقت انقرة وواشنطن على إقامتها.

ويهدف الاتفاق المبرم الشهر الماضي بين واشنطن وانقرة على إقامة المنطقة العازلة إلى ضبط التوتر بين تركيا والقوات الكردية المدعومة أميركيا المتواجدة في سوريا على الحدود التركية والتي تعتبرها انقرة جماعات ارهابية.

وقال في كلمة في اسطنبول "ليس لدينا الكثير من الوقت أو الصبر بخصوص المنطقة الآمنة. خلال أسابيع قليلة، إذا لم يبدأ جنودنا بالسيطرة بالفعل على هذه المنطقة، لن يكون أمامنا من خيار آخر سوى تنفيذ خطط عمليتنا".

وكان اردوغان صرح سابقا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعد بأن تكون المنطقة الآمنة بعرض 32 كلم.

وتعد الوحدات الكردية شريكاً رئيسياً للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في قتال تنظيم الدولة الإسلامية، إذ نجحت في دحر التنظيم في مناطق واسعة في شمال شرق سوريا.

إلا أن أنقرة تعتبرها "إرهابية" وامتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها على أراضيها منذ عقود.

وتنفيذاً لبنود الاتفاق، أعلنت أنقرة السبت أن "مركز العمليات المشترك" التركي الأميركي لتنسيق كيفية إقامة هذه المنطقة "باشر العمل بكامل طاقته".