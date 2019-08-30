رئيس وزراء سلوفاكيا يتعرض لتصويت بحجب الثقة

براتسلافا - (د ب أ):

كنتيجة غير مباشرة على مقتل أحد الصحفيين قبل عام ونصف العام، يتعين الآن على رئيس وزراء سلوفاكيا بيتر بيلجريني أن يواجه تصويتا بحجب الثقة في البرلمان.

وقالت اللجنة التنفيذية البرلمانية لوكالة أنباء "تي أيه إس آر" اليوم الجمعة إن اليوم المحدد لذلك سيتم تحديده في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ويتهم العديد من الأحزاب المحافظة والليبرالية رئيس الوزراء من الحزب الديمقراطي الاشتراكي بأنه زعيم ضعيف لرفضه استدعاء مونيكا يانكوفسكا وكيلة بوزارة العدل وتم تعيينها من قبل حزب بيليجريني.

ووفقا لتقارير إعلامية، كانت تخضع يانكوفسكا في أوقات لنفوذ الرجل الذي يزعم بأنه اتفق على الجريمة المزدوجة للصحفي الاستقصائي يان كوسياك وخطيبته في فبراير عام 2018.

وترفض يانكوفسكا الاتهامات التى تتردد وسائل الإعلام.