إصابة 54 فلسطينيًا في مواجهات مع جيش الاحتلال شرق قطاع غزة

غزة - (د ب أ):

أصيب 54 فلسطينيًا اليوم الجمعة، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة في إطار مسيرات العودة الأسبوعية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت وزارة الصحة في غزة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن من بين الإصابات 30 بالرصاص الحي إضافة إلى إصابة مسعف وصحفي.

ورفعت احتجاجات هذا الأسبوع شعار (جمعة الوفاء للشهداء)، علما أن مسيرات العودة تتواصل منذ آذار/مارس 2018 وقتل فيها أكثر من 300 فلسطيني في مواجهات أسبوعية مع الجيش الإسرائيلي.

وأكدت هيئة مسيرات العودة في بيانها الأسبوعي، على استمرار المسيرات "لتبقى شوكة في حلق الاحتلال الإسرائيلي ورافعة للوحدة وأداة للتعبير الجماهيري الواسع".

ودعت الهيئة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات مسيرات العودة ليوم الجمعة المقبل تحت عنوان (حماية الجبهة الداخلية) بهدف "التأكيد على وحدة الموقف الوطني في مواجهة الفوضى والعمالة والتكفير وخلط الأوراق" في إشارة إلى حادثة مقتل ثلاثة عناصر أمن في غزة قبل أيام في تفجيرين نفذهما انتحاريان.

ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أن قواته اعتقلت أربعة فلسطينيين تسللوا إلى السياج الفاصل مع قطاع غزة وضبطت بحوزتهم قنبلة يدوية وسكينا.

وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن طواقم إطفاء تمكنت من السيطرة على حريق في منطقة المجلس الإقليمي "سدوت نيغف" الواقعة الى الشرق من مدينة غزة نجم عن إطلاق بالون حارق من القطاع دون وقوع إصابات.

وشهد قطاع غزة مؤخرا إطلاقا متقطعا لقذائف صاروخية باتجاه إسرائيل بالتزامن مع مقتل تسعة نشطاء فلسطينيين غالبيتهم من حركة حماس منذ مطلع الشهر الجاري باستهداف إسرائيلي لدى محاولتهم اختراق السياج الحدودي مع القطاع في عمليات "فردية" بحسب الحركة.