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    إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص المطاطي في مسيرة "كفر قدوم"‎

    06:51 م الجمعة 30 أغسطس 2019
    إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص المطاطي في مسيرة "كفر قدوم"‎

    أرشيفية

    رام الله - (أ ش أ):

    أصيب 3 شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة قرية "كفر قدوم" الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما لصالح مستوطني "قدوميم" المقامة عنوة على أراضي القرية.

    وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت تجاه المشاركين؛ ما أدى إلى إصابة 3 شبان بالرصاص "المطاطي"، وتم علاجهم ميدانيا من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

    وأكد المشاركون في المسيرة أن كل أشكال القمع من اعتقال أو إصابات لن تثنيهم عن الاستمرار حتى تحقيق كامل أهداف مسيرتهم التي دخلت عامها التاسع دون تراجع.

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