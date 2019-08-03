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    مقتل واعتقال 37 إرهابيًا في ديالى العراقية خلال شهر

    06:29 م السبت 03 أغسطس 2019
    مقتل واعتقال 37 إرهابيًا في ديالى العراقية خلال شهر

    الجيش العراقي

    بغداد - (أ ش أ):

    أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى العراقية صادق الحسيني اليوم السبت، قتل واعتقال 37 إرهابيًا خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

    وقال الحسيني - في تصريح أوردته وكالة أنباء العلام العراقي "واع"، إن القوات الأمنية والاستخبارية نجحت خلال الشهر الماضي في قتل واعتقال 37 إرهابيًا من عناصر تنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من محافظة ديالى، ابرزها الحدودية.

    وأضاف أن اخر عملية كانت قبل يومين وأسفرت عن قتل إرهابيين اثنين على يد قوات جهاز مكافحة الإرهاب في حمرين، موضحا أن القوات الأمنية مستمرة بعملياتها للقضاء على ما تبقى من فلول داعش ضمن قواطع المسؤولية.

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