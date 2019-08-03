رئيس فنزويلا يرفض تهديدات ترامب بشأن فرض حصار على بلاده

كراكاس – (أ ش أ):

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن بلاده ترغب في إلقاء كلمة أمام مجلس الأمن الدولي للفت انتباه الدول الأعضاء إلى التهديدات الأمريكية بفرض حصار حجرعلى فنزويلا.



وأضاف مادورو - في خطاب تلفزيوني أوردته وكالة الأنباء الفنزويلية السبت - أن جميع الفنزويليين يستنكرون ويرفضون تصريحات دونالد ترامب بشأن فرض حجر محتمل ، مؤكدا أن بلاده ستظل حرة ومستقلة .

وأوضح أنه طلب من مندوب بلاده لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا إلى استنكار التهديدات الأمريكية أمام مجلس الأمن الدولي.

وتواجه فنزويلا أزمة اقتصادية خانقة زادت العقوبات الأمريكية من وطأتها، وفي خطاب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيلي باشليه قال مادورو إن الولايات المتحدة جردت فنزويلا من أصول نفطية بقيمة 30 مليار دولار، وعلاوة على ذلك تم تجميد أو مصادرة 7 مليارات دولار في البنوك كانت مخصصة لشراء الطعام والدواء.

ووصفت الخارجية الفنزويلية العقوبات الأمريكية بأنها "إرهاب اقتصادي" يحرم الشعب الفنزويلي من حق الوصول إلى الطعام.