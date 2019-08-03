صحف السودان تُبرز اتفاق المجلس العسكري و"التغيير" على الوثيقة الدستورية

الخرطوم - أ ش أ:

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم السبت، التقدم المُحرز في التفاوض بين "المجلس العسكري" الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، والذي أفضى إلى الوصول لاتفاق حول وثيقة "الإعلان الدستوري" في ساعة متأخرة مساء أمس.

ونشرت صحيفة "الأخبار" تقريرا مطولا عن تفاصيل جلسة التفاوض الأولى مساء أول من أمس، والتي استمرت 12 ساعة، ونقلت عن القيادي في قوى "الحرية والتغيير" إبراهيم الشيخ قوله" إن تجمع المهنيين (الذي لعب دورا في اندلاع الثورة السودانية) سوف ينتهي دوره بمجرد إعلان وتشكيل الحكومة".

واهتمت صحيفة "السوداني" بالاحتفالات التي عمت أرجاء في العاصمة السودانية الخرطوم ابتهاجا بإعلان رئيس لجنة الوساطة الافريقية محمد حسن ولد لبات الوصول إلى اتفاق حول الإعلان الدستوري.

ونقلت صحيفة "المجهر"، في صدر صفحتها الأولى، تصريحات ولد لبات، في أعقاب ختام جلسة التفاوض أمس، عن اكتمال الاتفاق على كل بنود الوثيقة الدستورية.

من جانبها، نوهت صحيفة "أخبار اليوم" بالاهتمام العالمي على المستويين السياسي والإعلامي بمتابعة سير المفاوضات بين "المجلس العسكري" و قوى "الحرية والتغيير" بخصوص الإعلان الدستوري.