​مطار هيثرو بلندن يلغي مئات الرحلات قبيل إضراب

لندن - (د ب أ):

ألغى مطار هيثرو بلندن أكثر من 100 رحلة قبيل إضراب من المقرر أن يستمر يومين خلال الأسبوع الجاري، حسبما أفادت وسائل إعلام بريطانية الجمعة.

وقالت نقابة "يونايت"، أكبر نقابة عمالية في بريطانيا، إن أعضاءها وعددهم 4000 عضو رفضوا بأغلبية ساحقة اتفاق معدل للأجور قبيل محادثات اللحظة الأخيرة بين النقابة ومسؤولي مطار هيثرو، ومن المرجح المضي قدما في الإضراب المقرر يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وألغى المطار، وهو أكبر مطارات بريطانيا، بشكل استباقي 172 رحلة، أثناء إجراء محادثات اللحظة الأخيرة لتجنب الإضراب، حسبما أفادت صحيفتا ذا تليجراف وذي اندبندنت البريطانيتان.

وقال المطار إنه لا يزال ملتزما بالتوصل إلى حل مع "يونايت" لكنه اتهمها بأن "الإضراب المقترح كان الهدف منه بشكل غير معقول التأثير على الركاب الذين يأخذون إجازات مستحقة".

وفي بيان، حذرت نقابة "يونايت" مسؤولي هيثرو من "اختيار دفع ملايين الجنيهات كتعويض لشركات الطيران بسبب إلغاء الرحلات والتسبب في معاناة الركاب، بدلا من اتخاذ خطوة إضافية ومنح العاملين المجتهدين زيادة عادلة في الرواتب".