احتفالات في السودان بعد الاتفاق على الوثيقة الدستورية

احتفالات في السودان بعد الاتفاق على الوثيقة الدستو

(مصراوي)

خرج مئات السودانيين في الخرطوم للتعبير عن فرحتهم بالإعلان عن اتفاق كامل بشأن الوثيقة الدستورية، صباح اليوم السبت.

وأطلق المواطنون عبارات وأهازيج تعلن عن تأييدهم للاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، ومطالبين بالمزيد من التقدم بشأن ما جرى توقيع عليه بشأن كافة نقاط الخلاف مثل نسبة المجلس التشريعي وضم قوات الدعم السريع إلى المؤسسة العسكرية، وفق سكاي نيوز عربية.

ومن المتوقع أن يكون بداية صفحة جديدة في تاريخ البلاد، بعد سقوط النظام السابق.

وقال رئيس لجنة الوساطة الأفريقية في السودان محمد حسن ولد لبات إن المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى "إعلان الحرية والتغيير" اتفقا اتفاقا كاملا على كل بنود وثيقة "الإعلان الدستوري".​