​ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لزيادة صادرات اللحوم

واشنطن - (د ب أ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة عن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لزيادة صادرات اللحوم الأمريكية إلى الاتحاد، في إشارة إلى تراجع التوتر في العلاقات التجارية بين الجانبين.

وقال ترامب في مراسم التوقيع عل الاتفاق بالبيت الأبيض، في حضور أصحاب مزارع ماشية ومزارعين إن "الاتحاد الأوروبي قام بتسريع وتيرة (الاتفاق) ونحن نقدر ذلك".

إلا أن الرئيس أشار إلى أنه يعتبر هذا كنقطة انطلاق لكسر الحواجز أمام الوصول إلى الاسواق وحذر من أنه إذا لم تقدم أوروبا مزيدا من التنازلات، فإن بإمكانه الرد بفرض تعريفات جمركية على السيارات في وقت لاحق من العام.

وقال ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض "فرض تعريفات جمركية على السيارات هو خيار لم يستبعد من الطاولة.. إذا لم أحصل على ما أريد، لن يكون لدي خيار سوى ربما القيام بذلك"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي كان "صعبا للغاية" في المفاوضات.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من تسبب ترامب في اضطراب الأسواق وحدوث حالة من عدم اليقين المحلي بإعلانه أنه سيفرض تعريفات جمركية جديدة على الصين في أول سبتمبر المقبل، حيث يبدو أن الحرب التجارية بين البلدين لن تهدأ.

وأصر الرئيس على أن الصين "يجب أن تقوم بالكثير" لتحسين الامور، ملقيا بظلال الشك على احتمالات إلغاء التعريفات حيث أضاف "يمكنني فقط زيادتها بنسبة كبيرة".