البرلمان الأوكراني يوافق على تعيين ريابوشابكا لمنصب المدعي العام

كييف - (أ ش أ)

أيد البرلمان الأوكراني اليوم /الخميس/ عرض رئيس الدولة فلاديمير زيلينسكي تعيين نائب رئيس مكتبه رسلان ريابوشابكا، لمنصب المدعي العام في البلاد.

وبحسب ما ورد عن وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية، أيد هذا القرار 312 نائبا، علما بأن الحد الأدنى المطلوب 226 صوتا.

ووفقا للقانون الأوكراني، فإن إقالة وتعيين المدعي العام من صلاحيات الرئيس. ومع ذلك، يجب أولاً الموافقة على هذا القرار من قبل البرلمان.