باكستان تختبر بنجاح صاروخا باليستيا

اسلام اباد - (د ب أ)

اختبرت باكستان بنجاح خلال تدريب ليلي اطلاق صاروخ باليستي سطح/سطح.

ذكر ذلك الجنرال اللواء آصف غفور، المدير العام للعلاقات العامة للجيش الباكستاني في تغريدة له نشرت اليوم الخميس في صفحته على موقع تويتر، بحسب قناة"جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية.

وأضاف أن الصاروخ الذي أطلق عليه "غزناوي" قادر على حمل أنواع متعددة من الرؤوس الحربية لمسافة تصل إلى 290 كيلومترا.

يأتي اختبار الصاروخ وسط توترات بين باكستان والهند،المسلحتين بأسلحة نووية، على خلفية نزاع حول كشمير، والذي خاضت الدولتان حربين بسببه .

فقد أعلنت الهند مؤخرا إلغاء الحكم الذاتي للشطر الهندي من كشمير، ووصفت باكستان هذه الخطوة بأنها غير شرعية نظرا لأن الاقليم معترف به دوليا كأرض متنازع عليها.