  • عاجل:برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    اعتراض طائرة مُسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

    10:47 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    اعتراض طائرة مُسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

    طائرة مسيرة

    القاهرة – مصراوي:

    اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة العربية السعودية.

    وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت من "اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة".

    وأوضح المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، مضيفًا "ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

    كما أوضح أن محاولات الاعتداءات المتكررة من الحوثيين هي نتيجة "للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف، وأن ما تقوم به من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين".

    طائرة مسيرة اليمن السعودية الحوثيين

    الخبر التالى:

    العراق يرد على تغريدة وزير خارجية البحرين بشأن الاعتداءات الإسرائيلية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان