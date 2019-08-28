اعتراض طائرة مُسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

القاهرة – مصراوي:

اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة العربية السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت من "اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة".

وأوضح المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، مضيفًا "ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

كما أوضح أن محاولات الاعتداءات المتكررة من الحوثيين هي نتيجة "للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف، وأن ما تقوم به من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين".