داخلية غزة تكشف غموض التفجيرات المجهولة: انتحاريان استهدفا حاجزي شرطة

القاهرة – مصراوي:

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، إن شخصين فجرا نفسيهما بحاجزي الشرطة في القطاع ليل أمس ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص من رجال الأمن.

وفي تصريحات للبزم نقلتها صفحة الداخلية على فيسوك، قال "شخصان" فجرا نفسيهما بحاجزي الشرطة في غزة الليلة الماضية وتعرفنا على هويتهما ونواصل التحقيق لمعرفة الجهات التي تقف خلفهما".

وأضاف "هناك تقدم كبير في التحقيقات الخاصة بالتفجير وتعرفنا على المنفذين، من يقف خلف هذا العمل الجبان تتقاطع أهدافه مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي في النيل من استقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة".

كان المسئولين الأمنيين بحركة حماس بغزة أعلنوا عن استهداف حاجزي أمن أمس في القطاع ما أسفر عن مقتل 3 من عناصر الشرطة هم سلامة ماجد النديم (32 عاما) ووائل موسى خليفة (45 عاما) وعلاء زياد الغرابلي (32 عاما).

وشهد القطاع أمس جدلا كبيرا حيث تم استهداف مواقع في القطاع، وتم توجيه الاتهام في البداية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، الذي نفى بدوره مسئوليته عن أي من الأحداث التي شهدتها غزة ليلة أمس.

وانتشرت أنباء عن تفجيرات أخرى غير أن داخلية قطاع غزة خرجت لتعلن عدم صحة الأنباء حول وجود تفجيرين فقط دون الكشف عن هوية المنفذين.

وخرج المئات في القطاع صباح اليوم للمشاركة في جنازات ضحايا التفجيرات، حاملين نعوشهم ملفوفين بالعلم الفلسطيني.