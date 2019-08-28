تصريحات أمريكية جديدة عن موعد إعلان صفقة القرن

القاهرة – مصراوي:

قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات، الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية قررت عدم الإفصاح عن تفاصيل اتفاق السلام بالمنطقة أو أجزاء منه إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الإثنين أن الولايات المتحدة قد تعلن تفاصيل خطة السلام والمعروفة إعلاميا بصفقة القرن، قبل انتخابات دولة الاحتلال.

وقال ترامب على هامش لقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة السبع في فرنسا: "إسرائيل ترغب في التوصل إلى اتفاق سلام والفلسطينيون سيرغبون بالحصول على تمويل أمريكي وإبرام صفقة".

يذكر أن السلطة والفصائل الفلسطينية يرفضون بشدة ما يسمونها بـ"صفعة القرن"، متهمين الإدارة الأمريكية بالانصياع للرغبة الإسرائيلية ومحاولة تصفقة القضية الفلسطينية لصالح دولة الاحتلال.

وقطعت السلطة الفلسطينية علاقاتها بالإدارة الأمريكية ورفضت لعبها لأي وساطة في عملية السلام، فيما أعلنت واشنطن وقف تمويل منظمة الأونروا التي تقوم على رعاية شئون اللاجئين الفلسطينيين.