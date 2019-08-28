الجيش اليمني يصل إلى أطراف مدينة عدن جنوبي اليمن

صنعاء - (د ب أ):

وصلت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية ( المعترف بها دوليا) اليوم الأربعاء، إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، جنوبي اليمن.

وقال مصدر محلي مسؤول ، طلب عدم ذكر اسمه ، لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، إن قوات الجيش وصلت إلى منطقة العريش في مديرية خور مكسر المدخل الشرقي لمدينة عدن، بعد أن تمكنت من السيطرة على نقطة العلم.

وأضاف المصدر أن اشتباكات متقطعة تدور الآن بين قوات الجيش وقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (تدعمه الإمارات)، في محيط مطار عدن الدولي.

وتأتي هذه التطورات، بعد أن تمكنت قوات الجيش من استعادة السيطرة على محافظة أبين بشكل كامل من قبضة القوات التابعة للمجلس الانتقالي.