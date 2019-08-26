قوات الجيش الليبي تعلن تقدمها في غريان

بنغازي- (د ب ا):

سيطرت قوات الجيش الليبي، أمس الأحد، على بوابة غوط الريح الواقعة على مشارف مدينة غريان غرب ليبيا، خلال عملية عسكرية مُحكمة قامت بها الوحدات العسكرية مدعومة بغطاء جوي من سلاح الجو الليبي.

صرح بذلك مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب، في تصريح خاص لـ "بوابة أفريقيا الإخبارية" نشرته في موقعها الإلكتروني مساء أمس الأحد.

وأوضح أن العمليات تمت تحت غطاء جوي استهدف تمركزات المليشيات المسلحة في المنطقة، ثم تقدمت القوات البرية لإتمام عمليات السيطرة، كما تمت السيطرة على بوابة القضامة بالمدخل الجنوبي لمدينة غريان.

وقال المحجوب: "إن منطقة غوط الريح بها تمركزات عديدة للمليشيات، أغلبهم من مرتزقة مجلس شورى بنغازي المصنفة إرهابية، إضافة لبعض مليشيات الزاوية، وجاري القضاء عليهم، وجميع المليشيات المسلحة الآن في حالة انهيار تام"، مؤكدًا أن جميع قوات الجيش الليبي مستمرة في أداء واجبها حسب تكتيك غرفة العمليات التابعة للقيادة العامة للجيش وما يصدر إليها من تعليمات.

وأشار موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية إلى أن قوات الجيش الليبي كانت قد تمكنت الأيام الماضية من السيطرة على منقطتي وادي مرسيط والقريات جنوب غريان".

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي يشن منذ الرابع من شهر أبريل الماضي هجومًا لتطهير طرابلس، مقر حكومة الوفاق، الميليشيات الإرهابية.