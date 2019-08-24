ماكرون يدعو خلال قمة السبع الكبار إلى تفادي نشوب حرب تجارية

بياريتز(فرنسا) - (د ب أ):

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأطراف المشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى تفادي نشوب حرب تجارية.

يأتي ذلك قبل وقت قصير من انطلاق فعاليات القمة بمنتجع بياريتز، جنوب غربي فرنسا، مساء اليوم السبت.

وقال ماكرون في كلمة له نقلها التلفزيون الفرنسي إن التوترات التجارية "سيئة بالنسبة للجميع".

ولا يزال من غير الواضح بعد ما إذا كانت سياسة ماكرون لتخفيف التصعيد ستنجح.

وكانت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تأججت قبل بدء القمة، فقد أعلنت الحكومة الأمريكية أمس فرض عقوبات جمركية شاملة على الواردات القادمة من الصين بمقدار 5% على كل منتج.

ولم يتطرق ماكرون في كلمته إلى تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ تدابير عقابية على النبيذ الفرنسي بسبب تطبيق فرنسا ضريبة على الشركات الرقمية.

وأعرب ماكرون عن تأييده لإنعاش الحالة الاقتصادية الضعيفة ولاسيما في أوروبا.

وقبل توجهه إلى فرنسا للمشاركة في قمة السبع الكبار، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جمركية " لم يرها الفرنسيون من قبل" على النبيذ الفرنسي.

وبحسب تصريحات صادرة عن البيت الأبيض، يعتزم ترامب الحديث إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الضريبة التي أقرتها فرنسا وذلك خلال لقاء ثنائي في بياريتز.

وترى الولايات المتحدة أن الضريبة تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية.