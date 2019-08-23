الجيش العراقي يعتقل 5 متسللين من عناصر داعش بينهم تركي

الموصل(العراق) - (د ب ا):

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية مساء اليوم الجمعة باعتقال خمسة متسللين من عناصر داعش، بينهم تركي الجنسية شمال غرب الموصل 400كيلومترا شمال بغداد.

وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى لوكالة الانباء الالمانية(د.ب.ا) إن"قوة من الجيش العراقي اعتقلت خمسة متسللين من عناصر داعش، بينهم قيادي تركي الجنسية".

وأضاف العبيدي أن القوة اعتقلت المتسللين بعد مصادرة الاسلحة الخفيفة التي كانت بحوزتهم، واقتادتهم الى مقر قيادة العمليات للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي.

وأفاد العبيدي أنه "تم اليوم العثور على ثلاث جثث عليها آثار تعذيب تعود لمختطفين يعملون في مجال البناء، بعدما اختطفوهم مساء أول أمس الأربعاء ناحية القيارة 60كيلومترا جنوب الموصل.

ولا تزال مناطق عديدة من محافظة نينوى خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد، تشهد نشاطا لخلايا تنظيم داعش التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات على الرغم من القضاء على التنظيم عسكريا في معظم مناطق البلاد.