إصابة أكثر من 120 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال شرق غزة

غزة - (د ب أ):

أصيب أكثر من 120 فلسطينيًا اليوم الجمعة، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة في إطار مسيرات العودة الأسبوعية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت وزارة الصحة في غزة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، "أن طواقمها تعاملت مع 122 إصابة بجراح مختلفة خلال مواجهات اليوم مع جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وبحسب البيان فإن 50 متظاهرا أصيبوا بالرصاص الحي، بينما أصيب ثلاثة مسعفين خلال عملهم في نقل الجرحى أثناء المواجهات.

ورفعت احتجاجات هذا الأسبوع شعار (لبيك يا أقصى) نصرة للمسجد المبارك في شرق مدينة القدس.

وتتواصل مسيرات العودة منذ مارس 2018 وقتل فيها أكثر من 300 فلسطيني في مواجهات أسبوعية مع الجيش الإسرائيلي.

وأكدت هيئة مسيرات العودة في بيانها الأسبوعي، على "استمرار المسيرات والسير قدما بها كأداة كفاحية جماهيرية للتصدي للاحتلال ولمشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وحماية حقنا بالعودة لفلسطين ولتشكل باستمرارها حجر عثرة في طريق المطبعين وسماسرة وتجار الاوطان".

ودعت الهيئة إلى "المشاركة الشعبية في فعاليات الجمعة القادمة (جمعة الوفاء للشهداء) تزامنا مع ذكرى انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة صيف عام 2014 التي خلفت مقتل أكثر من ألفي فلسطيني.

وتطالب المسيرات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما، واستدعت تدخلات من مصر وقطر والأمم المتحدة لإنهاء جولات من التوتر العسكري بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

ووصل رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة السفير محمد العمادي إلى القطاع الليلة الماضية عبر حاجز (بيت حانون/ايرز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يجتمع العمادي مع مسؤولي حركة حماس في غزة على أن يتفقد آخر تطورات المشاريع التي تمولها قطر في غزة، وتوزيع مساعدات نقدية على آلاف الأسر الفقيرة ضمن تفاهات التهدئة.