إصابة 70 فلسطينيًا بنيران الاحتلال خلال مسيرات العودة شرق غزة

غزة - (أ ش أ):

أصيب 70 مواطنا فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 70 إصابة بجروح مختلفة منها 40 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وإصابة 3 مسعفين خلال الجمعة الـ 71 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

ووصل آلاف الفلسطينيين إلى خمس نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة الـ 71 بعنوان "لبيك يا أقصى"، حيث حمل المشاركون في المسيرات صورا للشهداء ومجسمات للمسجد الأقصى وأعلام فلسطين.