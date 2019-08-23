روسيا تنقل مفاعلا نوويا عائما في أعقاب الحادث النووي الأخير

موسكو- (د ب أ):

تعتزم شركة روساتوم الروسية نقل أول مفاعل نووي عائم لها اليوم الجمعة، لينطلق المفاعل في رحلة على متن صندل ينطلق بين كتل جليدية في القطب الشمالي، الأمر الذي يثير مخاوف في أعقاب حادث عسكري وقع مؤخرا وتسبب في ارتفاع وجيز في نسب الإشعاع، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

ومن المقرر أن يغادر الصندل "أكاديمك لومونوسوف"، وهو اسم عالم وشاعر روسي من القرن الثامن عشر، من ميناء مورمانسك شمال غربي روسيا، وفقًا للشركة المملوكة للدولة.

وستسحب ثلاثة زوارق قطر الصندل وعلى متنه المفاعل في رحلته التي تمتد 4700 كيلومتر شرقا إلى تشوكوتكا، حيث سوف يرسو في بيفيك ويولد الطاقة للمنطقة النائية الأقرب إلى ألاسكا من أوروبا.

وتأتي الرحلة بعد أسبوعين فقط من انفجار غامض في منطقة أرخانجيلسك شمال غربي روسيا، مما أسفر عن مقتل خمسة علماء في مجال الطاقة الذرية أثناء اختبار محرك صاروخي.