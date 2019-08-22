نيوزيلاندا تُندد ببيع "بيان" مهاجم المسجدين ككتيب في أوكرانيا!

رلين (دويتشه فيله)

أبدت جاسيدنا أردرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا، قلقها من أن "مانفيستو" (بيان)، منفذ الهجومين الإرهابيين على مسجدي كرايستشيرش يباع ككتيب في أوكرانيا. وقالت أردرن إن الفكرة نفسها "بغيضة ومثيرة للاشمئزاز".

قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية اليوم الخميس (22 أغسطس 2019) إنها تعتزم الاتصال بالحكومة الأوكرانية بعد الكشف عن أن نسخاً مطبوعة من "البيان"، الذي كتبه المسلح المتهم بقتل 51 مسلما في هجوم على مسجدين بكرايشتيرش يتم بيعها ككتيب في أوكرانيا.

وكان موقع استقصائي على الانترنت اسمه " Bellingcat" قد نشر تفاصيل عن عملية بيع "البيان"، الذي يبلغ 87 صفحة في شكل كتيب ورقي مترجم على أحد المنتديات في أوكرانيا. ويعتقد أن المنتدى امتدح المسلح، الذي نفذ جريمته في مارس الماضي.

وأبلغت أردرن الصحفيين الخميس أنها مستعدة أن تتواصل مع الحكومة الأوكرانية من أجل التعبير عن قلقها من المسألة. وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا "إنه أمر مقيت، لكن لا توجد لدينا سوى إمكانية السيطرة على ما يحدث في مجال اختصاصنا. غير أنني سأنقل وبدون تردد وجهة نظر نيوزيلندا إلى أوكرانيا"، حسبما نقل موقع DW بالإنجليزية عن صحيفة "نيوزلاند هيرالد".

وأفاد موقع DW بالإنجليزية أنه جرى في نيوزيلندا تصنيف "البيان"، الذي دونه المهاجم على أنه "مستهجن" وهو ما يعني أن من يبيعه في البلد يواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 14 عاما أو غرامة مالية تصل إلى ما يقدر بنحو 6400 دولار أمريكي.

كما وجد الموقع الاستقصائي " Bellingcat " نسخة باللغة الروسية للبيان يتم الترويج لها في أوكرانيا عبر الانترنت. ويقال إن أكبر المروجين له هم أعضاء في مجموعة من "النازيين الجدد"، لها صلات بروسيا وقاعدتها في العاصمة كييف.