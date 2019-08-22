  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    اعتزال إليسا أسعار الدولار قصر البارون اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    حول العالم في 24 ساعة: أعضاء المجلس السيادي السوداني يؤدون اليمين الدستورية

    02:00 ص الخميس 22 أغسطس 2019
    حول العالم في 24 ساعة: أعضاء المجلس السيادي السوداني يؤدون اليمين الدستورية

    أعضاء المجلس السيادي السوداني يؤدون اليمين الدستور

    القاهرة – مصراوي:

    شهد العالم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تأدية غالبية أعضاء المجلس السيادي في السودان، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس القضاء نعمات عبدالله محمد خير، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

    اليمين الدستورية السودان المجلس السيادي الدانمارك الولايات المتحدة دونالد ترامب مته فريدريكسن عبدالله حمدوك سوريا

    الخبر التالى:

    باكستان تتهم الهند بالاستعداد لارتكاب أعمال وحشية ضد سكان كشمير
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    الأخبار المتعلقة

    اعلان

    باقى المحتوى

    باقى المحتوى

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان