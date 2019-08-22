حول العالم في 24 ساعة: أعضاء المجلس السيادي السوداني يؤدون اليمين الدستورية
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تأدية غالبية أعضاء المجلس السيادي في السودان، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس القضاء نعمات عبدالله محمد خير، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
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