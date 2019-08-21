ترامب ردا على تصريحات دانماركية: لا أحد يتحدث إلى أمريكا بهذه الطريقة

واشنطن - (أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه كان يتطلع إلى زيارة الدانمارك قريبا إلا أن تصريحات رئيسة وزرائها "مته فريدريكسن" تعليقا على رغبته في شراء جزيرة "جرينلاند" كانت "منفرة وغير ملائمة".

وقال ترامب في تصريحات نقلها تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي، اليوم /الأربعاء/ - "كان عليها فقط أن تقول لسنا مهتمين ببيع الجزيرة"، مضيفا أنه لن يتم السماح بمعاملة الولايات المتحدة بالطريقة التي تم التعامل بها معها تحت حكم الرئيس السابق باراك أوباما.

وتابع ترامب "أن طريقة الرفض من طرفهم لم تكن "لطيفة" كان عليهم فقط أن يقولوا "لا" وليس وصف الفكرة بـ "السخيفة"، مشيرا إلى فريدريكسن قائلا "هي لم تكن تتحدث إلى شخصي ولكن إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولا يتحدث أحد إلى أمريكا بهذه الطريقة على الأقل تحت حكمي".

كما أضاف الرئيس ترامب، أن عديدين ناقشوا الفكرة على مدار سنوات ومن بينهم الرئيس الأسبق هاري ترومان بالإضافة إلى آخرين، مؤكدا أن فكرة شراء الجزيرة من الدانمارك "فكرة جيدة".

يذكر أن الرئيس دونالد ترامب، أعلن إلغاء الزيارة المقررة إلى الدنمارك في 2 من سبتمبر المقبل بعدما أعلنت فريدريكسن رفضها فكرة بيع الجزيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ووصفتها بالفكرة السخيفة.