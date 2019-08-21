  • عاجل:الرطوبة تصل 95%.. الأرصاد: الأسبوع المقبل أكثر سخونة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    اعتزال إليسا أسعار الدولار قصر البارون اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    الجيش السوري يدخل بلدة "خان شيخون " بريف إدلب

    04:04 م الأربعاء 21 أغسطس 2019
    الجيش السوري يدخل بلدة "خان شيخون " بريف إدلب

    الجيش السوري

    دمشق - أ ش أ

    تمكنت قوات الجيش السوري، اليوم الأربعاء، من دخول بلدة "خان شيخون " بريف إدلب الجنوبي ، وبدأت عملية التمشيط بعد انسحاب معظم المسلحين منها.وأفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - التي بثت النبأ - أن الجيش السوري بدأ منذ أكثر من شهر عملية عسكرية واسعة النطاق؛ لاستعادة السيطرة على المنطقة، حيث استعاد بلدات وتلال استراتيجية، أهمها : "تل الملح " والجبين" في ريف حماة الشمالي، مما مهد للسيطرة على كل من : "الهبيط " وكفرعين" في ريف إدلب الجنوبي.

    وكانت وحدات من الجيش السوري قد تابعت عملياتها باتجاه مواقع انتشار مسلحي ما تسمى "جبهة النصرة" والمجموعات المتحالفة معها بريف إدلب، ووسعت نطاق سيطرتها في ريف "خان شيخون " الغربي بالريف الجنوبي لإدلب، بعد أن كبدت هذه المجموعات خسائر كبيرة.

    هذا المحتوى من

    الجيش السوري إدلب سوريا

    الخبر التالى:

    أمير الكويت يتلقى برقية تهنئة من البابا تواضروس لتعافيه من "العارض الصحي"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان