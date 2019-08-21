مسؤولون: أكثر من 70 ألف شخص نزحوا من إدلب الشهر الجاري

بيروت- (د ب أ):

قالت مديرية صحة إدلب في سوريا، الأربعاء، إن أكثر من 70 ألف شخص نزحوا من ريف ادلب الجنوبي، في أغسطس الجاري بسبب تصاعد العنف.

وفي الأيام القليلة الماضية، زاد العنف في ريف ادلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، حيث تمكنت الحكومة السورية يوم الاثنين الماضي من دخول خان شيخون، وهي أكبر بلدة يسيطر عليها المتمردون في ريف ادلب الجنوبي.

وقالت المديرية "نزح حوالي 71794 شخصا منذ بدء أغسطس حتى 18 أغسطس".

ويقول نشطاء إن الوضع الإنساني في المنطقة مأسوي، حيث ينام الناس في مركبات أو يقضون الليل في الحقول المفتوحة.

وذكر مسؤول أممي أنهم تلقوا تقارير مزعجة بشأن تزايد عمليات النزوح في المنطقة.

وقال ديفيد سوانسون، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الوضع على الأرض مازال مائعا".

وكانت الحكومة السورية قد بدأت في 30 أبريل الماضي هجوما عسكريا ضد المعارضين في ادلب التي تضم ثلاثة ملايين شخص.

وعقب محادثات في قصر بيليفو الرئاسي في برلين، حذر شتاينماير والرئيسة السلوفاكية زوزانا كابوتوفا من خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدين أن أثر ذلك سيكون قاسيا على بريطانيا على وجه الخصوص، لكنه سينطوي أيضا على عواقب اقتصادية سلبية على أوروبا بأكملها.

وأشارت كابوتوفا إلى أن هناك أكثر من 100 ألف سلوفاكي يعيشون في بريطانيا.

وقال شتاينماير: "أعتقد أننا لا زلنا نستخف بعواقب خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن الكثير من القضايا التي تم تنظيمها في الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي ولندن ستصبح مجددا أسئلة مفتوحة.

ومن جانبها أكدت كابوتوفا المصلحة المشتركة بين البلدين في أوروبا قوية.