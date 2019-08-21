ابتداءً من موسم الحج المقبل.. "بطاقة الحج الذكية" بدلاً من جواز السفر

كتبت – إيمان محمود:

تبدأ وزارة الحج والعمرة السعودية تطبيق مشروع "بطاقة الحج الذكية"، خلال موسم الحج المقبل، وسيتم طبع البطاقة في بلد الحاج وأنه سيحملها أثناء دخوله أراضي المملكة بحيث تُغنيه عن تقديم جواز سفره.

وكشف وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، عن أن بطاقة الحج الذكية تتميز بتخزين معلومات الحاج الشخصية والطبية والسكنية، كما يمكن من خلالها تقديم خدمات عن إرشاد التائهين، كما أنها ستُغني الحاج عن حمل جواز سفره، ويستطيع من خلالها سحب الأموال.

ويمكن قراءتها عبر تطبيق على الأجهزة الذكية يتم ربطه بالبطاقة مباشرة بتقنية اتصال المجال القريب "NFC"، وتسهم البطاقة في والتحكم بالدخول إلى المخيمات والمرافق المختلفة، والحد من الحج غير النظامي.

وذكرت مصادر أن قيمة البطاقة الذكية، التي سيتم إطلاقها ضمن مشروع الحج الذكي تزيد عن 100 دولار للبطاقة الواحدة.

وأكدت المصادر لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن وزارة الحج بدأت تطبيق هذا النظام خلال العام الجاري على بعض الحُجاج كمرحلة أولى، وتركزت المرحلة التجريبية للمبادرة على منشأة الجمرات، إذ ترصد البطاقة لحظة دخول الحاج الجمرات ولحظة خروجه والوقت الذي قضاه في الرمي ومكان تواجده.

وأكدت المصادر للصحيفة، أن البطاقة سيبدأ تطبيقها في الأعوام القادمة على الحجاج كافة، القادمين من خارج المملكة منذ دخولهم عبر المنافذ ليتمكنوا من استخدامها عند الدخول إلى الفندق وفي أثناء استخدام القطار والخدمات المتعلقة بالمناسك كافة.