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    القصر الملكي الدنماركي يعرب عن "دهشته" إزاء تأجيل ترامب زيارته للبلاد

    09:28 ص الأربعاء 21 أغسطس 2019
    القصر الملكي الدنماركي يعرب عن "دهشته" إزاء تأجيل ترامب زيارته للبلاد

    دونالد ترامب

    ستوكهولم - (د ب ا):

    أعرب القصر الملكي الدنماركي عن " دهشته" إزاء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يزور الدنمارك الشهر المقبل.

    وقالت ليني باليبي مديرة الاتصالات بالقصر الملكي لشبكة دي ار الدنماركية اليوم الأربعاء" لقد كان الأمر بمثابة مفاجأة، ولكن ليس لدينا المزيد لنقوله بخصوص هذا الأمر".

    وكان القصر قد أصدر بيانا في 31 يوليو الماضي يقول فيه أن الملكة مارجريت الثانية دعت الرئيس الأمريكي لزيارة الدنمارك في يومي 2 و 3 سبتمبر المقبل.

    دونالد ترامب الدنمارك القصر الملكي الدنماركي

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