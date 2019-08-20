الشرطة الألمانية تغلق منصة إلكترونية لتعليم تصنيع المتفجرات والقنابل

جوتينجن (ألمانيا) - (د ب أ):

أغلقت الشرطة الألمانية منصة إلكترونية مجانية باسم "اكسبلوسيفس.نت" لتعليم تصنيع المتفجرات.

وصرح أوفه لورينج، رئيس إدارة الشرطة في مدينة جوتينجن اليوم الثلاثاء بأن الشرطة حرَّزت الخادم والعديد من وسائط البيانات.

وأوضح لورينج أن المنصة تقدم إرشادات لتصنيع الأسلحة الحربية والقنابل وتصنيع المتفجرات.

يأتي ذلك في إطار حملة كبيرة بدأت الشرطة الألمانية في شنها في ساعة مبكرة من صباح اليوم في تسع ولايات ألمانية لمكافحة الجرائم عبر الإنترنت، وطالت الحملة أيضا ليتوانيا وكرواتيا.

وقالت الشرطة في مدينة جوتينجن إن نحو ألف فرد من عناصر الشرطة شاركوا في الحملة التي تهدف إلى مكافحة الجرائم الحاسوبية وجرائم الإنترنت.

وبحسب البيانات، تولت رئاسة شرطة جوتينجن والمركز الرئيسي لمكافحة جرائم الإنترنت والحاسوب التابع للادعاء العام في جوتينجن تنسيق وإدارة "الإجراءات الشرطية الشاملة".

وأوضحت الشرطة أنها ضبطت خلال الحملة متفجرات ومخدرات.

وداهمت الشرطة مساكن 22 ألمانيا مشتبها بهم تتراوح أعمارهم بين17 إلى 55 عاما.

وتعمل المنصة، حسب أحدث الشواهد، منذ عام 2006، ووصل عدد أعضائها في العام الماضي إلى نحو 360 عضوا نشطا.

ولا تتوافر أي دلائل على وجود دافع سياسي وراء إنشاء هذه المنصة إلى الآن، وقال لورينج:" ليس هناك خلفية سياسية، ولم نتثبت منها"، مرجحا أن يكون إنشاؤها جاء بدافع تنافسي " فقد كانت هناك مسابقات تقريبا جرى اللعب عليها".

وتابع لورينج أنه ليس هناك شواهد تدل على أن الأسلحة أو المتفجرات التي تضمنت المنصة إرشادات لتصنيعها كان من المنتظر استخدامها ضد أشخاص " ولا نستطيع أن نستبعد هذا".

من جانبه، قال انجو راو، رئيس شعبة الجرائم السيبرانية لدى الادعاء العام في جوتينجن، إنه لم يتم القبض على أي من المتهمين لعدم وجود خطر لهروبهم أو خطر تأثيرهم على سير التحقيقات.

وحدثت المداهمات في ولايات بادن-فورتمبرج وبافاريا وبرلين وهيسن وسكسونيا السفلى وشمال الراين فيستفاليا وراينلاند بفالتس وشلزفيج هولشتاين وتورينجن، وكانت التحقيقات بدأت قبل عام في سبتمبر الماضي.