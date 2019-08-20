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    إسبانيا ترسل سفينة لإنقاذ المهاجرين العالقين قبالة إيطاليا

    03:49 م الثلاثاء 20 أغسطس 2019
    إسبانيا ترسل سفينة لإنقاذ المهاجرين العالقين قبالة إيطاليا

    أرشيفية

    مدريد- (د ب ا):

    أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء أنها سوف ترسل سفينة تابعة للبحرية لإنقاذ المهاجرين العالقين قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

    وقالت مدريد في بيان إنه سوف يتم إرسال السفينة اوداز الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت جرينتش) اليوم، مضيفا أنها ترى أن هذه الخطوة" هي الأكثر ملائمة لحل الأزمة الإنسانية هذا الأسبوع".

    ويشار إلى أن المهاجرين، الذين علقوا على متن السفينة لمدة 19 يوما، بدأوا بالقفز من سفينة أوبن آرمز بالقرب من الساحل الإيطالي في محاولة للوصول للشواطئ الأوروبي.

    ويرفض وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني السماح برسو السفينة في الشواطئ الإيطالية.

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