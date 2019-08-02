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    أول تعليق من ترامب على إطلاق كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى

    02:21 ص الجمعة 02 أغسطس 2019
    أول تعليق من ترامب على إطلاق كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى

    دونالد ترامب

    واشنطن - (أ ش أ):

    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس، أن عمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة لا تمثل مشكلة بالنسبة إليه.

    ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن ترامب قوله "هذا لا يمثل مشكلة بالنسبة إلي.. سنرى ما سيحدث، لكن الصواريخ القصيرة المدى شائعة للغاية".

    وأطلقت كوريا الشماليّة مقذوفات غير محددة قصيرة المدى، بحسب ما نقلت وكالة (يونهاب) للأنباء الكوريّة الجنوبية عن مصدر عسكري.

    هذا المحتوى من

    Asha
    دونالد ترامب كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى عمليات إطلاق الصواريخ

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