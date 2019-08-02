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    اليمن تعلن انضمامها إلى التحالف الدولي ضد داعش

    02:05 ص الجمعة 02 أغسطس 2019
    اليمن تعلن انضمامها إلى التحالف الدولي ضد داعش

    اليمن تعلن انضمامها إلى التحالف الدولي ضد داعش

    عدن- أ ش أ:

    أعلنت وزارة الخارجية اليمنية انضمام الجمهورية اليمنية الى التحالف الدولي ضد داعش.

    ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية - القول إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة اليمنية في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ونبذ التطرف الديني والفكري، كونه ظاهرة خطيرة لا دين لها ولا وطن.

    وأضاف المصدر أنه "على الرغم من التحديات الأمنية التي تواجهها بلادنا بسبب الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، إلا أن الجمهورية اليمنية عازمة على الاستمرار في جهود مكافحة الإرهاب والتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم دول تحالف دعم الشرعية في اليمن والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة".

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    اليمن التحالف الدولي داعش محاربة الإرهاب

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