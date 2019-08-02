أهم التصريحات في 24 ساعة: قد أترشح للرئاسة

القاهرة – مصراوي:

قال رئيس حزب حركة النهضة الإسلامية في تونس راشد الغنوشي إنه قد يتقدم للترشح لمنصب الرئيس، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرسوم التجارية المفروضة على الصين قد تتجاوز 25%، وهدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي منفذي هجوم عدن ووعد بأنهم لن ينجوا مطلقًا بفعلتهم.