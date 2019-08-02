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    أهم التصريحات في 24 ساعة: قد أترشح للرئاسة

    01:00 ص الجمعة 02 أغسطس 2019
    أهم التصريحات في 24 ساعة: قد أترشح للرئاسة

    رئيس حزب حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي

    القاهرة – مصراوي:

    قال رئيس حزب حركة النهضة الإسلامية في تونس راشد الغنوشي إنه قد يتقدم للترشح لمنصب الرئيس، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرسوم التجارية المفروضة على الصين قد تتجاوز 25%، وهدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي منفذي هجوم عدن ووعد بأنهم لن ينجوا مطلقًا بفعلتهم.

    دونالد ترامب الرسوم التجارية الصين عبدربه منصور هادي وزارة الخارجية الروسية

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