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ترامب: إيران تود التحدث وعقد اتفاق مع الولايات المتحدة

12:11 ص الإثنين 19 أغسطس 2019
ترامب: إيران تود التحدث وعقد اتفاق مع الولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران تريد إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، عقب سؤاله حول إصدار واشنطن مذكرة احتجاز الناقلة ".

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي من ولاية نيوجيرزي، الأحد، ونقلته شبكة "سي إن إن"، أن النظام الإيراني يسعى إلى الاتفاق مع الولايات المتحدة.

وأعلنت سلطات منطقة جبل طارق البريطانية الأحد رفضها لطلب الولايات المتحدة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية التي غادرت مياهها الإقليمية، موضحة أن العقوبات الأمريكية التي بموجبها ترغب واشنطن باحتجاز الناقلة غير قابلة للتطبيق في الاتحاد الأوروبي.

ترامب إيران أمريكا ولاية نيوجيرزي

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ناقلة النفط الإيرانية تغادر المياه الإقليمية لجبل طارق
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