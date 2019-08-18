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    استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

    01:48 ص الأحد 18 أغسطس 2019
    استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

    قصف _أرشيفية

    غزة- أ ش أ:

    قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مقاومين فلسطينيين شمال بيت لاهيا بقطاع غزة برشاشات المروحيات وقذائف المدفعية، الليلة، مدعية أنها أحبطت محاولة "تسلل".

    وبحسب موقع "مفزاك لايف" العبري، حدد مرصد للجيش الإسرائيلي 5 أشخاص اقتربوا من السياج، مشيرا إلى أن أحدهم على الأقل مسلحا.

    وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه تمت تصفية 4 فلسطينيين على الأقل خلال التعامل مع محاولة تسلل من شمال قطاع غزة.

    وتسود حالة من التوتر الشديد على حدود قطاع غزة والاحتلال يفرض رقابة عسكرية ويبحث عن مقاومين تسللوا خلف الجدار، بحسب ما تتحدث وسائل إعلام عبرية.

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    قصف جوي قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة بيت لاهيا

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