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    اليمن يدين العمل الإرهابي الذي استهدف حقل الشيبة السعودي

    11:34 م السبت 17 أغسطس 2019
    اليمن يدين العمل الإرهابي الذي استهدف حقل الشيبة السعودي

    وزير الخارجية اليمني خالد اليماني

    عدن - (أ ش أ):

    أعلنت وزارة الخارجية اليمنية أن استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية حقل ومصفاة الشيبة السعودي يأتي خدمة لمشروع إيران التخريبي في المنطقة.

    وأدانت الخارجية، في بيان، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته المليشيا بطائرة مسيرة، مؤكدة أن استمرار استهداف المنشآت المدنية وإمدادات الطاقة، هو عمل إرهابي يأتي خدمة للمشروع الإيراني التخريبي.

    وشددت على أن هذا الهجوم يعد من الأعمال الإرهابية المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة والتي تتطلب موقفا حازما من المجتمع الدولي.

    وجددت الخارجية اليمنية تأييدها لحق المملكة العربية السعودية في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية أراضيها وأمنها القومي.

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    الخارجية اليمنية تفجير حقل غاز السعودية ميليشيات الحوثي
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